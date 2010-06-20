В Очакові горів ринок

Знищено 6 павільйонів

Учора ввечері в Очакові Миколаївської області на території підприємства споживчої кооперації підприємців „Очаківський ринок” виникла пожежа. Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, внаслідок пожежі знищено 6 торгових павільйонів з товарами. Загальна площа пожежі склала 230 кв. м. О 19.30 чотирма відділеннями Державної пожежної охорони пожежу було ліквідовано. Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter