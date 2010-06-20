В Очакові горів ринок
12:02, 20 червня 2010Суспільство
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Знищено 6 павільйонів
Учора ввечері в Очакові Миколаївської області на території підприємства споживчої кооперації підприємців „Очаківський ринок” виникла пожежа.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, внаслідок пожежі знищено 6 торгових павільйонів з товарами. Загальна площа пожежі склала 230 кв. м.
О 19.30 чотирма відділеннями Державної пожежної охорони пожежу було ліквідовано. Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
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