На Говерлі шукають чотирьох туристів з Києва

В районі північного боку гори Говерла під час пішого походу заблукало четверо туристів із Києва, з них один підліток 1996 року народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, туристів розшукують співробітники підрозділу Ворохтянського гірського пошуково-рятувального пункту Івано-Франківського гірського пошуково-рятувального загону МНС.

Координацію пошуково-рятувальних робіт здійснює Головне управління Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби пошуку і рятування туристів МНС.