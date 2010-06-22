Міністр: на дорогу виходять особи, схожі на працівників ДАІ

22:38, 22 червня 2010
Суспільство
3194 0

Форма використовується незаконно

Міліція виявила ряд фактів незаконного використання форми працівників ДАІ, повідомив на прес-конференції міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «На жаль, останнім часом ми виявляємо багато фактів того, що на дороги виходять особи у формі, схожій на форму працівників ДАІ, які оббирають людей на дорогах».

Міністр заявив, що міліція встановлює такі факти і проводить розслідування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter