Міністр: на дорогу виходять особи, схожі на працівників ДАІ
22:38, 22 червня 2010Суспільство
3194 0
Форма використовується незаконно
Міліція виявила ряд фактів незаконного використання форми працівників ДАІ, повідомив на прес-конференції міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ.
Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «На жаль, останнім часом ми виявляємо багато фактів того, що на дороги виходять особи у формі, схожій на форму працівників ДАІ, які оббирають людей на дорогах».
Міністр заявив, що міліція встановлює такі факти і проводить розслідування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter