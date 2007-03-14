Британці обізвали Вєрку Сердючку жирним трансвеститом

Не тільки серед українців останні дні ведуться активні дискусії з приводу участі Вєрки Сердючки від нашої країни в міжнародному конкурсі "Євробачення-2007". Це питання зачепило навіть деяких жителів Туманного Альбіону.

Британське інтернет-видання розкритикувало Вєрку Сердючку і її участь в конкурсі за повною програмою:

"Україна вибрала жирного, обмотаного у фольгу трансвестита, чий спів більше схожий на дитячі віршики, для участі і перемоги в міжнародному конкурсі "Євробачення-2007". З дратівливою, але чіпкою пісенькою "Danzing" мега-зірка української естради, що самопроголосилася, перемогла на не багатому подіями і очевидно награному фіналі відбіркового конкурсу "Євробачення-2007" в прямому ефірі Першого національного телеканалу України."

Обозреватель