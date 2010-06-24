Міноборони планує повний перехід на професійну армію

Міністерство оборони України до 2015 року планує забезпечити повний перехід Збройних сил на професійну основу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, про це сьогодні заявив начальник Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Сергій КРОПИВЧЕНКО під час брифінгу для представників військово-дипломатичного корпусу, акредитованих в Україні.

“Ми плануємо до 2015 року забезпечити повний перехід Збройних Сил України від змішаної системи комплектування на нову систему - на професійній основі”, - сказав С.КРОПИВЧЕНКО.

Він зазначив, що на сьогодні вже понад 52% солдатських і сержантських посад укомплектовано військовослужбовцями за контрактом.

С.КРОПИВЧЕНКО сказав, що основні зусилля щодо виконання завдань переходу Збройних сил України на контрактну основу зосереджено на створенні підґрунтя щодо нормативно-правового та ресурсного забезпечення здійснення цього переходу, зміни системи комплектування та забезпечення виконання завдань щодо зростання питомої ваги військовослужбовців-контрактників, підвищення привабливості та конкурентоспроможності військової служби за контрактом, оновленні та модернізації озброєння та військової техніки, удосконаленні навчальної матеріально-технічної бази, а також підвищенні інтенсивності та якості фахової та бойової підготовки.

Він зазначив, що вживаються заходи для підвищення конкурентоспроможності професійної військової служби. За словами С.КРОПИВЧЕНКА, підвищено рівень грошового забезпечення військовослужбовцям за першим контрактом, а військовослужбовцям, які проходять службу за другим і наступними контрактами, надана можливість безоплатного отримання вищої освіти у вищих військових навчальних закладах, продовжується створення фонду службового житла. Він додав, що з 1 липня поточного року буде запроваджене харчування контрактників в їдальнях військових частин за рахунок держави.

Також генерал-майор зазначив, що для залучення громадян України на військову службу за контрактом у Збройних силах сформовано 25 територіальних центрів комплектування військовослужбовцями за контрактом в кожній області. За його словами, у 2009 році в повному обсязі впроваджено нову систему комплектування військовослужбовцями за контрактом за схемою: територіальний центр комплектування військовослужбовцями за контрактом – навчальний центр – військова частина. С.КРОПИВЧЕНКО зазначив, що, починаючи з другого півріччя 2009 року і на даний час за новою системою було підготовлено та направлено на комплектування військ близько трьох тисяч контрактників.