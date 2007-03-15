Анджеліна Джолі усиновила в`єтнамського хлопчика (фото)

У американської кінозірки Анджеліни Джолі з`явилася третя всиновлена дитина з В`єтнаму, повідомляє РІА "Новости".

За даними місцевої електронної газети VietnamNet, Джолі у четвер їздила в Центр опіки сиріт Тамбінь в місті Хошиміні за новим всиновленим хлопчиком, де завершила офіційні процедури щодо всиновлення. Джолі поставила свій підпис під відповідним документом в Управлінні юстиції міста.

Хлопчик у віці трьох років і чотирьох місяців Фам Куанг Шанг зараз отримав нове ім`я - Пакс Тхієн Джолі (Pax Thiеn Jolie). Він потрапив до Центру захисту сиріт Тамбінь у 2003 році з пологового будинку міста Тизу, де його кинули при народженні.

У Джолі і її друга Бреда Піта вже є троє дітей, зокрема двоє всиновлених: п`ятирічний Меддокс (Maddox), якого Джолі всиновила в Камбоджі і дворічна Захара з Ефіопії, а також дев`ятимісячна рідна дочка Шайло, яку актриса народила в Намібії.