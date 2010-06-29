На завтра синоптики знову прогнозують дощі, град і шквали

Синоптики знову прогнозують дощі, град і шквали майже по всій Україні.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 30 червня в Україні мінлива хмарність. Грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на Прикарпатті, в південній частині, більшості східних та центральних областей місцями сильні дощі; лише в північній частині місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-21°, у західних областях 12-17°; вдень 23-28°, у північних та східних областях до 31°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 16-21°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 26-31°.

У столиці також мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.

29 червня температура води в Чорному та Азовському морях 22-26°, в Дніпрі біля Києва 23°.