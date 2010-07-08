Створено Всеукраїнську асоціацію контактних центрів

Українські експерти галузі контактних центрів оголосили про створення Всеукраїнської асоціації контактних центрів (ВАКЦ).

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила президент ВАКЦ Ірина ВЕЛИЧКО.

За її словами, засновниками громадської організації виступили представники корпоративних аутсорсингових контактних центрів, а також системні інтегратори ринку інформаційно-комунікаційних технологій.

Мета діяльності асоціації - розвиток української галузі контактних центрів, підвищення рівня якості дистанційного обслуговування за рахунок упровадження європейських стандартів, формування ринку кваліфікованих фахівців. За різні напрями діяльності асоціації відповідають профільні комітети. Так, вже почали роботу регулятивний комітет, дослідницький, аутсорсинговий.

І.ВЕЛИЧКО також зазначила, що у червні ц.р. ВАКЦ одержала статус асоційованого члена в Європейській Конфедерації організацій контактних центрів, що свідчить про зацікавленість європейського співтовариства у подальшій співпраці.

Член ради ВАКЦ Олена ЛЕВЧЕНКО, у свою чергу, зазначила, що на сьогодні кількість контактних центрів в Україні досягла 450, що в цілому вказує на прискорення розвитку даного ринку. Проте в нашій країні цей процес не супроводжується розвитком законодавчої бази і формуванням належних стандартів діяльності. Тому асоціація має намір займатися розробкою і впровадженням сертифікації контактних центрів.

«Дослідження, які проводилися в Україні щодо якості телефонного обслуговування контакт-центрів різних сфер діяльності, показали дуже великий розкид у рівні якості послуг, що надаються. Все це відбувається через відсутність єдиних стандартів роботи. Тому асоціація ухвалила рішення створити комітет зі стандартизації і сертифікації роботи контактних центрів. За основу ми вирішили взяти діючий європейський стандарт», - сказала О.ЛЕВЧЕНКО.