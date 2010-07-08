Російські інженери оглянули крейсер "Україна"

Делегація Військово-морського флоту Російської Федерації, яка завершила сьогодні роботу з вивчення технічного стану колишнього крейсера «Україна», що знаходиться на “Суднобудівному заводі ім. 61-го комунара”, вважає за можливе добудову крейсера.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Миколаївської облдержадміністрації, переданому агентству УНІАН.

Згідно з попередніми висновками делегації, крейсер знаходиться в хорошому стані. Технічно його добудова можлива, так само як і модернізація електронно-військового обладнання.

Повідомляється також, що окремі технічні питання щодо крейсера, які залишилися нез’ясованими, будуть передані російською стороною державному підприємству «Укрспецекспорт» для отримання додаткової інформації.

Як зазначив глава делегації – тимчасово виконуючий обов`язки начальника технічного управління ВМФ РФ контр-адмірал Віктор БУРСУК, російську сторону цікавить не тільки вартість корабля, а й перспективи подальшої співпраці з ДП «Суднобудівний завод ім. 61-го комунара». Як вважають російські фахівці, виробничі потужності підприємства достатні для відновлення виробництва з ремонту та будівництву військових кораблів для ВМФ Росії.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 липня ц.р. відмінила постанову про присвоєння ракетному крейсеру назви “Україна”.

Як наголошується в пояснювальній записці до відповідної постанови ВР, з урахуванням того, що добудова і прийняття ракетного крейсера до складу ВМС України не передбачається, вважається за доцільне визнати недоцільним, щоб крейсер носив назву “Україна”.

Спарвка УНІАН. Ракетний крейсер закладений на державному підприємстві “Суднобудівний завод імені 61-го комунара” в Миколаєві у вересні 1984 року за замовленням Військово-морського флоту СРСР і спущений на воду в серпні 1990 року.

З 1992 по 1995 рік крейсер будувався за замовленням Міністерства оборони України. У 1996-1998 роках будівництво було припинене. У 1999 році був укладений новий контракт з Міністерством оборони України на продовження будівництва крейсера для потреб Військово-морських сил Збройних сил України. З 2001 року будівництво корабля знову припинене.

На сьогодні державним підприємством “Суднобудівний завод імені 61-го комунара” здійснюється утримання ракетного крейсера.