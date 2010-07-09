Експерт пояснює, чим добрі і чим погані гроші МВФ

Залучення нового кредиту Міжнародного валютного фонду є доцільним у разі готовності української влади проводити передбачені домовленостями з МВФ реформи.

Таку думку в бесіді з кореспондентом УНІАН висловив директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ.

«Я вважаю, що гроші Міжнародного валютного фонду Україні на сьогодні потрібні, якщо ми справді хочемо проводити якісь реформи і, відповідно, мати можливість підтримати економіку до того часу, поки не запрацюють коротко- і середньострокові рішення», - сказав І.БУРАКОВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що цінність кредиту МВФ не стільки у можливості залучення додатково фінансового ресурсу, скільки у тому, що при отриманні такого кредиту на українську владу будуть покладені зобов`язання з проведення реформ.

«Другий момент полягає у тому, що це не просто гроші, а й конкретні умови, конкретні політичні вимоги, вимоги у частині економічної політики. Жоден з кредитів, які ми одержували чи від Росії, чи від інших структур, як правило, не містить відповідних застережень. І якщо це так, то краще брати гроші, за якими стоять вимоги щось формувати, ніж брати гроші, які підтримуватимуть статус», - відзначив І.БУРАКОВСЬКИЙ.

За його словами, на сьогодні виключно від України залежить, чи дозволить кредит МВФ прискорити вихід країни з кризи, чи зажене її ще глибше до боргової ями.

«Щодо негативних і позитивних наслідків, то тут все залежить від України. Якщо ми беремо ці гроші і проводимо відповідні зміни, тоді зрозуміло, що наслідки у нас абсолютно позитивні. Якщо ми не можемо цього зробити і не одержуємо тих змін і тих результатів, на які очікували, то зрозуміло, що зростає державний борг держави без відповідних змін і ми знов маємо проблеми, зокрема з обслуговуванням зовнішнього боргу, і проблеми у державних фінансах», - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня 2010 року МВФ оголосив про досягнення на рівні експертів домовленості про виділення Україні позики на суму 14,9 млрд. дол.