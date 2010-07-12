Потяг Москва–Сімферополь на смерть збив перехожого
11:40, 12 липня 2010Суспільство
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Трагедія у Харкові
У Харкові потяг «Москва – Сімферополь» насмерть збив перехожого.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської обласної держадміністрації, це сталося по вулиці Кибальчича на залізничній платформі «Липовий гай».
Під потяг потрапив невідомий чоловік віком близько 50 років.
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