Потяг Москва–Сімферополь на смерть збив перехожого

У Харкові потяг «Москва – Сімферополь» насмерть збив перехожого.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської обласної держадміністрації, це сталося по вулиці Кибальчича на залізничній платформі «Липовий гай».

Під потяг потрапив невідомий чоловік віком близько 50 років.