Половина росіян витрачають усі гроші (опитування)

Половина росіян витрачають усі гроші на поточне споживання і нічого не відкладають, свідчать результати всеросійського опитування, повідомляє РІА "Новости".

У червні 2010 року, як і в жовтні 2008-го, трохи менше чверті населення Росії повідомили, що мали накопичення. Проте в період між цими двома датами цей показник досягав вищих значень - зокрема, в жовтні і листопаді 2009 року він був 30%.

Порівняно із загальноросійською вибіркою групи росіян з високим доходом характеризуються істотно вищою часткою зберігачів - зокрема, в містах-мільйонниках більше половини опитаних високодоходних груп населення (57%) мають накопичення, проте невеликі: лише 8% росіян, за їх власною оцінкою, можуть прожити на свої накопичення більше року. Серед високодохідних груп населення цей показник дещо вищий - 17%.

Із збільшенням доходу, зазначають експерти, зростає схильність людей до заощаджень - зокрема, в групі високодоходних респондентів, жителів міст-мільйонников, зберігають 80%, а витрачають весь поточний дохід на споживання тільки 16% опитаних.

Найпопулярнішою формою зберігання поточних заощаджень, як в середньому по Росії (39% опитаних), так і по високодоходних групах населення (30%), є зберігання заощаджень в готівкових рублях. На другому місці - банківський вклад (23%). Ще 19% відповіли, що кладуть гроші на поточний рахунок.