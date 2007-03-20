Українські прикордонники затримали збірну Білорусі з греблі

Українські прикордонники затримали в Одеській області збірну команду Білорусі з греблі на байдарках та каное.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, 10 осіб на 8-ми байдарках та 1 катері незаконно перетнули на Кучурганському лимані державний кордон України.

Спортсмени, яких доставили на заставу, повідомили, що тренуються у цій місцевості до чемпіонату світу, оскільки водойми Білорусі ще вкриті льодом. На тренування білорусів запросила придністровська сторона. Спортсмени сказали, що знали, що по Кучурганському лиману проходить кордон, але не знали, де саме.

Питання незаконного перетинання кордону білоруськими гребцями розглядатиме суд, до цього часу вони перебуватимуть на прикордонній заставі.

Всього за добу українські прикордонники затримали за незаконний перетин кордону 43 осіб.