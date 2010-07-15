Азаров пропонує порівняти його кодекс з американським: що тоді заспіваєте?

Проект Податкового кодексу, з урахуванням 300 поправок із понад 5 тис., що надійшли в ході розгляду у Верховній Раді, найближчими днями буде опубліковано в газеті «Урядовий кур`єр» для обговорення представниками бізнесу з метою подальшого його доопрацювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні в ході зустрічі з представниками дипломатичних кіл.

«Цей варіант буде опубліковано в «Урядовому кур`єрі», й приблизно місяць ми чекатимемо від бізнесу пропозицій до цього варіанту. Потім ще раз зберемося й подивимося – спробуємо знайти баланс між необхідністю створити умови для інвестицій та необхідністю збирати податки», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що на даний момент не варто очікувати ідеального Податкового кодексу, оскільки умови, які сьогодні існують в країні, не дозволяють створити такий документ.

«Податкова служба не може бути службою домовленостей. Так, вона повинна бути партнером для бізнесу, але для чесного бізнесу. На превеликий жаль, країні, де 50% тіньової економіки, де поширена виплата зарплат у конвертах, де відкрито діють конвертаційні центри, де продається й купується система державних чиновників, розраховувати на те, що ми раптом придумаємо супергеніальний кодекс і він вирішить усі наші проблеми - це бути наївними», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив необгрунтованість критики поданого урядом проекту Податкового кодексу після ухвалення його в першому читанні Верховною Радою.

«Яке обурення, критика. Лише ледачий не критикував Податковий кодекс – усі намагалися заробити політичний капітал на цьому. За дужки вивели ті серйозні новації й ризики, на які уряд пішов», - сказав М.АЗАРОВ, зазначивши, що має на увазі зниження ПДВ, податку на прибуток і різні інвестиційно-інноваційні стимули, що дозволяють проводити модернізацію виробництва й запроваджувати системи енергозбереження.

«Все це опинилося поза увагою критиків наших. Усе це вони не бачили й не говорили про це ні людям, ні бізнесу. Зате витягли, що Податковий кодекс нібито нагадує податкове гестапо. Я, вибачаюся, візьміть наш Податковий кодекс і порівняйте з американським податковим законом. Я дуже добре знаю діючу податкову систему США. Що ви тоді заспіваєте, якщо порівняєте? Якщо ми говоримо про збільшення кількості часу на проведення податкових перевірок, це що наручники для бізнесу? Або може це вибірковий захід? Якщо у нас є підприємства, які мають 300 філіалів по країні й їх неможливо перевірити за місяць, а іноді й за півроку....», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр підкреслив, що необхідно створити умови, щоб податкові служби змогли ефективно й у повному обсязі збирати податки. «Якщо уряд знижує податки, причому суттєво знижує податкове навантаження на бізнес, створює стимули для енергозбереження, для інновації, для інвестицій, то як же бути з бюджетними витратами? Повинні бути закладені норми, які дозволять зібрати ці податки», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді й потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу виступають також представники як опозиції, так і коаліції.

ВР ухвалила рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.