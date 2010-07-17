8 сільрад виступили проти розширення меж Полтави

8 сільрад Полтавського району виступили проти розширення меж Полтави за рахунок їх територій.

Про це йшлося на засіданні комісії Полтавської райради про розмежування території обласного центру і району. У засіданні взяли участь головний архітектор області, представники екології, керівництво Полтавської РДА, райради і представники селищних рад, що межують з містом. Останні одноголосно висловилися проти втрати своїх земель у зв`язку з розширенням меж Полтави, передбаченого генпланом проекту «Діпромісто».

На сьогодні депутати семи сільрад своїми рішеннями вже задокументували протест щодо розширення меж Полтави за їх рахунок (села Щербані, Супрунівка, Новоселівка, Макухівка, Гожули, Ковалівка). Сьогодні аналогічне рішення ухвалять на засіданні сесії Тахтаулівської сільради.

Керівництво Полтавської РДА і районної ради одноголосно виступили проти затвердження проекту генплану Полтави, яким передбачено розширення меж обласного центру за рахунок втрат 90 га земель райспоживспілки, майже 100 га земель птахофабрики, по 30 га - лікарні і дослідницького Інституту свинарства тощо.

Також нещодавно губернатор Полтавської області Олександр УДОВИЧЕНКО заявив про те, що Полтавський міський голова Андрій МАТКОВСЬКИЙ перевищив свої повноваження, кажучи про розширення меж обласного центру.

Нагадаємо, проект коригування генплану передбачає збільшення території Полтави на 2 730,2 га, або на 26,3% сучасної площі. Тому загальна територія міста становитиме близько 13 111,2 га.