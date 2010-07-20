Одеський припортовий, якщо продадуть, то знову за 5 мільярдів

Найближчим часом не варто очікувати оголошення конкурсу із продажу державного пакета акцій Одеського припортового заводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр РЯБЧЕНКО.

«До нас поки що не надходять ніякі сигнали про те, що рішення щодо приватизації ОПЗ буде ухвалено найближчим часом», - зазначив він.

Водночас, за словами О.РЯБЧЕНКА, ОПЗ може стати альтернативним джерелом надходжень від приватизації у випадку, якщо «Укртелеком» не буде виставлено на продаж цього року.

За оцінкою голови ФДМУ, реалізаційна ціна Одеського припортового заводу може становити 5 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня 2009 року ТОВ "Нортіма" (Україна) придбало контрольний пакет ВАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) у розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову ціну на 1 млрд. грн. Крок аукціону становив 50 млн. грн. У торгах взяли участь три компанії: ТОВ «Азот-Сервіс (Росія) (подала заявку від імені ТОВ «СИБУР»), ТОВ «Фрунзе-Флора (Україна) » і ТОВ «Нортіма» (Україна).

Проте комісія Фонду держмайна України з приватизації Одеського припортового заводу ухвалила рішення не визнавати ТОВ «Нортіма» переможцем конкурсу із приватизації ОПЗ у зв`язку з тим, що завод було продано за заниженою ціною.