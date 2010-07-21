Тігіпко: обсяги торгівлі з Туреччиною можна відновити

Обсяги двосторонньої торгівлі між Україною і Туреччиною, які зазнали скорочення внаслідок кризи, можуть бути значною мірою відновлені вже протягом цього року.

Таку думку висловив віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Ахметом Бюлентом МЕРІЧЕМ, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

За словами віце-прем’єр-міністра, минулого року рівень товарообороту між Україною і Туреччиною скоротився на 53%, однак у січні-травні уже спостерігалося його швидке зростання.

«Для України Туреччина є важливим торговельним партнером, який займає друге місце за обсягами експортних поставок. Динамічний розвиток українсько-турецького співробітництва свідчить про великий потенціал двостороннього партнерства між нашими країнами», - наголосив С.ТІГІПКО.

С.ТІГІПКО, який також є співголовою Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва, підтримав ідею організації українсько-турецького бізнес-форуму й особисто сприятиме його проведенню. «Такий форум може суттєво пожвавити ділові контакти між нашими країнами та сприятиме збільшенню інвестиційних потоків з Туреччини до України», - зазначив урядовець.

С.ТІГІПКО переконаний, що до кінця 2010 року буде досягнуто суттєвого прогресу у переговорах між двома країнами щодо безвізового режиму і створення зони вільної торгівлі.