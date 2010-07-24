"Поцілунок Іуди" повернуть особисто Януковичу

Знайдена в Німеччині картина Караваджо "Поцілунок Іуди", яка була викрадена з одеського музею 1 серпня 2008 року, буде передана особисто до рук президентові України Віктору Януковичу.

За непідтвердженою інформацією, картину хочуть передати під час візиту до Німеччини Януковича 30 серпня. Така ідея запропонована на дипломатичному рівні і підтримана правоохоронними органами обох країн.

"На тлі інциденту з керівником представництваФонду Конрада Аденауера в Україні Ланге, затриманого нещодавно в Борисполі, цей жест доброї волі свідчить, що відносини між нашими країнами входять в нормальне, цивілізоване русло. Але остаточно, з включенням в протокол, цей акт ще не врегульований", - розповів на умовах конфіденційності співробітник Інтерполу.

Що стосується екстрадиції до України зловмисників, затриманих в Берліні під час спроби продати Караваджо, то в Генпрокуратурі повідомили, що запит німецьким правоохоронним органам про екстрадицію зловмисників і повернення картини вже зроблено, пише газета Сьогодніз посиланням на джерела в МЗС і НЦБ Інтерполу.