Труп 20 хвилин плавав вздовж пляжу

Мешканець Кременчука став жертвою неймовірної спеки. Він відпочивав у районі рятувальної станції. За словами начальника кременчуцької водолазо-рятувальної станції Василя Білоуса загиблий прийшов на пляж ще вдень. На пляжі вони (з друзями - ?) грали в карти і пили горілку, повідомляє УРА-інформ.

Коли потерпілий зайшов у воду максимум до пояса, він упав.

Тіло пливло за течією метрів 100. Ніхто не звернув уваги на те, що відбувається.Через 20 хвилин з`явилися рятувальники. Лікарі «швидкої допомоги» констатували смерть. «Мабуть, там був крововилив у мозок», – припускає начальник станції.