ОЗУ спеціалізувалося на червоній ікрі

На Сумщині набув чинності вирок за кримінальною справою, порушеною Службою безпеки України (СБУ) стосовно шести учасників організованого злочинного угруповання (ОЗУ), які упродовж літа-осені минулого року вчинили контрабанду червоної ікри на загальну суму понад 6 мільйонів гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Сумській області, у вересні минулого року під час чергового контрабандного ввезення на територію України вантажу ікри лососевих риб злочинне угруповання було затримане у Краснопільському районі співробітниками СБУ.

Встановлено, що зловмисники налагодили контрабандний канал систематичного переміщення лососевої ікри на територію України з Росії.

Всього, за даними слідства, учасниками злочинного угруповання було незаконно ввезено на територію нашої держави червоної ікри на суму понад 6 млн. грн. Більшу частину продукції вони встигли реалізувати у торговельній та ресторанній мережі (близько 20 тонн на загальну суму понад 5 млн. грн.).

Згідно з вироком Сумського районного суду Сумської області, всіх учасників ОЗУ засуджено до різних термінів обмеження волі, штрафів у великих розмірах, а також до конфіскації предметів контрабанди та знарядь її вчинення – двох автомобілів.

Наразі сума від конфіскованих товарів (понад 800 тис. грн.) надійшла у бюджет.