Попов: подорожчання ЖКП в Києві не пов'язане з підвищенням цін на газ

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ заявив, що поки немає рішення НКРЕ про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в Києві з 1 серпня ц.р. у зв’язку зі зростанням ціни на газ, що використовується для виробництва тепла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав сьогодні під час прес-конференції.

Перший заступник голови КМДА зазначив, що в тарифах, які почали діяти з 1 липня в столиці “ніякої прив’язки до збільшення ціни на газ немає”.

“Тарифи, які вступили з 1 числа минулого місяця – ці тарифи були прийняті ще в минулому році і восени були скасовані у зв’язку з мораторієм (мова йде про Тристоронню угоду КМДА, Київенерго та Нафтогаз про фіксований тариф протягом всього опалювального сезону на рівні того, що діяв влітку минулого року, до осіннього підвищення - УНІАН). У зв’язку з тим, що цей мораторій завершився, тарифи в тому самому варіанті з 1 липня цього року вступили в дію на території Києва і таким чином рівень відшкодування тарифів на тепло і гарячу воду від економічно обгрунтованих збільшився від 46%, який був до цього, до 62-63%, який є зараз”, - прокоментував О.ПОПОВ.

За його словами, на сьогодні мерія та НКРЕ, яка нині приймає рішення про підвищення цін на тепло і гарячу воду, проводять консультації щодо тарифів в столиці у зв’язку зі збільшенням ціни за природний газ. Поки такого рішення, як запевнив О.ПОПОВ, стосовно Києва немає.

“Сьогодні в нас йдуть поки що консультації з НКРЕ. Ми на відповідні речі не виходили відносно термінів і розмірів можливого підняття тарифів”, - сказав О.ПОПОВ.

В тому випадку, якщо буде прийнято рішення про підвищення рівня тарифів в Києві, мерія зі свого боку запропонує заявлені вже в ЗМІ заохочувальні заходи, зокрема, 10% зниження плати за ЖКП для добросовісних платників.

"Що стосується пільг - це моя особиста ініціатива. Хотів її реалізувати в масштабах України, коли працював міністром. І обов’язково реалізую її в Києві. Якщо буде підвищення тарифів в Києві через рішення НКРЕ відносно міста Києва, то ми запропонуємо свій варіант, який дозволить ввести цю норму”, - зазначив О.ПОПОВ.

Щодо штрафних санкцій для боржників (пені), він наголосив, що це передбачено законодавством України і не залежить від муніципалітету. За його поясненням, на відповідну норму закону деякий час діяв мораторій, але зараз вона вступила в дію.

За інформацією О.ПОПОВА, проплата в літні місяці в Києві за ЖКП від населення становить приблизно 100%. “Але в середньому по року ми маємо приблизно 91-92 % платежів, тобто стабільно не проплачує до 10% людей”, - поінформував він.