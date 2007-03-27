Суд відмовився відпускати Макса Бєшеного під підписку про невиїзд

У судовому засіданні у справі Максима Курочкіна оголошено перерву до 4-го квітня ц.р. Сьогодні заслуховували свідчення самого звинуваченого за частиною 2 ст. 189 Кримінального кодексу, потерпілого Олександра Лемешка і батька М.Курочкіна - Бориса Курочкіна, котрий проходить у справі свідком.

Клопотання М.Курочкіна про зміну запобіжного заходу суд не задовольнив, обгрунтувавши це тим, що стаття, за якою винесено обвинувачення, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на сім років. Запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд призначається тільки у випадку, якщо стаття, за якою "проходить" обвинувачений, передбачає термін позбавлення волі до трьох років. Крім того, М.Курочкін є громадянином Російської Федерації і не зареєстрований за місцем постійного проживання в м. Києві.

Нагадаємо, 20 листопада 2006 р. міліція затримала М.Курочкіна в аеропорту "Бориспіль", наступного ж дня Голосіївський райсуд Києва обрав запобіжний захід - утримання під вартою строком на 2 місяці, пізніше термін подовжили.

М.Курочкіну інкримінують здирство, відповідна стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення строком від трьох до семи років.

РБК-Україна