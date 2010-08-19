Сайт 5-го каналу зазнав хакерської атаки

Сайт 5-го каналу, www.5.ua, призупинив роботу. За інформацією прес-служби, відбулася масована dDOS- атака на сервери компанії.

«17 серпня близько 18 години наш сайт зламали. На сайт намагалися завантажити файл, який дозволяв хакерам здійснювати повне керування сайтом Першого Інформаційного каналу України. Спроба вторгнення була здійснена зловмисниками за допомогою зараженого вірусами серверу за межами України. Вторгнення одразу було ліквідовано з посиленням рівня безпеки. Та повторні спроби зламу не припиняються і досі.

Годину тому 5-му каналу стало відомо, що відбувається масована dDOS- атака на сервери компанії, яка обслуговує сайт «5 каналу». Через це роботу сайту тимчасово призупинено задля унеможливлення знищення бази даних. Компанія-хостер вживає заходів для остаточної зупинки атаки, після чого сайт 5-го каналу працюватиме в повному обсязі», - йдеться в повідомленні прес-служби.

«Ми вбачаємо в цих діях сплановану акцію з боку зацікавлених структур, за умови неможливості на сьогодні вимкнути мовлення 5-го каналу, обмежити будь-яку можливість оперативного донесення правдивої та збалансованої інформації до суспільства».

Як повідомляв УНІАН, у суботу 14 вересня три українські телеканали “5 канал", ТВі та ТРК "Чорноморська" провели попереджувальний ефірний страйк. Колективи телеканалів ухвалили таке рішення, "щоб привернути увагу суспільства до загрози свободі слова та основам демократії в Україні".