У Міноборони придумали нову почесну нагороду

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ своїм наказом встановив почесний нагрудний знак командувача Сухопутних військ Збройних сил України “За службу”.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони, зазначивши, що почесний знак встановлено з метою підняття престижу військової служби в Сухопутних військах ЗСУ.

Даним наказом затверджено Положення про почесний нагрудний знак командувача Сухопутних військ Збройних Сил України “За службу”, його опис та малюнок.

Згідно з Положенням, почесним нагрудним знаком командувача Сухопутних військ ЗСУ “За службу” нагороджуються військовослужбовці та працівники Сухопутних військ ЗСУ, які сумлінно виконують військовий або службовий обов’язок і досягли значних результатів у військовій службі.

Нагородження почесним нагрудним знаком здійснюється наказом командувача Сухопутних військ ЗСУ (по особовому складу).

Представлення до нагородження почесним нагрудним знаком здійснюється за поданням командувачів оперативних командувань, командирів армійських корпусів, начальника територіального управління “Північ”, командирів (начальників) військових з’єднань та частин, військових навчальних закладів, установ безпосереднього підпорядкування Командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

Почесний нагрудний знак командувача Сухопутних військ Збройних Сил України “За службу” виготовляється з білого металу і має форму кола діаметром 32 міліметри. На лицьовому боці нагрудного знака у центрі розміщено композицію жовтого металу у вигляді гренади з палаючим вогнем на тлі схрещених гарматних стволів та розкритого парашута, обабіч яких стилізовані пташині крила та блискавки. Основою композиції є кільце жовтого металу, на якому розміщено шістнадцять п’ятипроменевих зірок.

На зворотному боці нагрудного знака напис у два рядки “За службу”, оточений лавровим вінком.