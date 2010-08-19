Кабмін згоден пустити пором до Туреччини
23:41, 19 серпня 2010Суспільство
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Міністру надано повноваження
Кабінет Міністрів України схвалив проект угоди між урядами Турецької Республіки й України про організацію міжнародного прямого вантажного залізнично-поромного сполучення.
Як повідомили УНІАН у департаменті з питань зв`язків із ЗМІ Секретаріату Кабміну, відповідне розпорядження було прийняте на засіданні Кабміну 18 серпня ц.р.
Уряд уповноважив підписати угоду міністра транспорту і зв`язку Костянтина ЄФИМЕНКА.
Як повідомляв УНІАН, проект міжурядової угоди про організацію міжнародного прямого вантажного залізнично-поромного сполучення був завізований 30 березня 2010 року.
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