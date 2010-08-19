Кабмін згоден пустити пором до Туреччини

Кабінет Міністрів України схвалив проект угоди між урядами Турецької Республіки й України про організацію міжнародного прямого вантажного залізнично-поромного сполучення.

Як повідомили УНІАН у департаменті з питань зв`язків із ЗМІ Секретаріату Кабміну, відповідне розпорядження було прийняте на засіданні Кабміну 18 серпня ц.р.

Уряд уповноважив підписати угоду міністра транспорту і зв`язку Костянтина ЄФИМЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, проект міжурядової угоди про організацію міжнародного прямого вантажного залізнично-поромного сполучення був завізований 30 березня 2010 року.