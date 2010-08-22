Міністерства блокують законопроект про посилену відповідальність чиновників

Більшість міністерств і відомств не узгоджують законопроект про посилення відповідальності чиновників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва.

«Міністерства і відомства блокують законопроект Держкомпідприємництва, який посилює відповідальність чиновників. Його вкотре не узгоджують Мін’юст, Мінфін, Мінекономіки і Антимонопольний комітет, які вважають запропоноване в проекті покарання для держслужбовців надмірним», - відзначають у прес-служби комітету. При цьому Головдержслужба, Мінпраці і Рада підприємців при Кабміні зауважень до нього не мають.

У зв`язку з цим комітет звертає увагу керівництва держави на небажання чиновників нести відповідальність за власні дії чи бездіяльність. Водночас відсутність істотного покарання держслужбовців за порушення законодавства і порядку видачі дозволів і ліцензій гальмуватиме проведення кардинальної дерегуляції, на якій наполягають Президент і прем`єр-міністр.

Розробленим Держкомпідприємництва законопроектом передбачається за перше порушення порядку видачі дозвільного документа стягнення штрафу з чиновника у розмірі 850 грн., а за повторне впродовж року – звільнення з посади за рішенням суду.

Проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадовців державних органів» у даний час перебуває на узгодженні в міністерствах і відомствах.