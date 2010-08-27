У Києві подорожчає проїзд в маршрутках?

Вже у вересні вартість проїзду в столичних маршрутках може вирости до 4 гривень (зараз 1,75—2,5 грн). Як повідомляє газета "Сегодня", асоціація перевізників-роботодавців «Столиця» звернулася в мерію з такою пропозицією. Хоча, за словами президента Асоціації Валерія Липецького, остаточна вартість проїзду поки не визначена: «Вона розраховуватиметься виходячи з вартості пального, запчастин, зарплати водіїв. Якщо не піднімати вартість і не ремонтувати машини, які розсипаються, ходитимете пішки», — заявив Липецький.

Начальник «Київпастрансу» (обслуговує комунальні маршрути) Микола Ламбуцький також сказав, що вартість проїзду в маршрутках треба підвищувати. Причина, мовляв, — підвищення вартості бензину. Правда, останнім часом ціна не росла, навпаки на початку літа пальне подешевшало на 30—40 копійок.

Екс-заступник начальника главку транспорту Петро Костенко вважає, що маршруточники дійсно перебільшують з бензином. «Якщо ціну підвищувати треба, то тільки через те, що майже удвічі виросла ціна на автобуси «Богдан». Зараз перевізники повинні купувати нові машини, щоб отримати право працювати на тому або іншому маршруті». У мерії не проти: «Приватники можуть піднімати тарифи хоч до 5 гривень. Ми їм дозволимо. Але хто їздитиме за такою ціною?» — сказав заступник мера Руслан Крамаренко. За його словами, вартість проїзду в автобусах і тролейбусах найближчим часом міняти не будуть. А ось метро подорожчає. До кінця року вартість проїзду виросте з 1,70 до 2 грн.