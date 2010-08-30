У Дніпропетровську перекинувся автобус з похоронної процесії: 11 поранених
11:33, 30 серпня 2010Суспільство
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Троє - у важкому стані
Вчора біля Сухачівського цвинтаря у Ленінському районі Дніпропетровська з’їхав на узбіччя дороги і перекинувся пасажирський мікроавтобус «Мерседес», який віз похоронну процесію.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС у Дніпропетровській області, внаслідок ДТП постраждали 11 осіб з 18, що перебували у маршрутці.
Шістьох постраждалих госпіталізовано, трьох з них - у важкому стані.
За попередніми даними, причиною ДТП стало слизьке дорожнє покриття на підйомі.
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