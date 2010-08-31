У Херсоні «розселяють» СІЗО

Будівлі перенаселеного Херсонського слідчого ізолятора, якому вже 230 років (раніше — каторжна в`язниця), настільки занепали, що тримати там людей стало небезпечно — їх у будь-який момент могло завалити. У зв`язку з чим 650 в`язнів поетапно переводяться до СІЗО Вінниці, Запоріжжя, Дніпропетровська. Про це «Сєгодня» повідомив перший заступник голови Держдепартаменту виконання покарань Сергій Сидоренко. «Про аварійний стан корпусів, які пішли тріщинами, дискусії велися ще з 2003 року, але тільки зараз справа зрушилася, — говорить Сидоренко. — СІЗО в центрі міста — бомба сповільненої дії для оточуючих і в санепідсенсі, адже там в сусідньому корпусі лікують туберкульозників, і інфекція може вийти за межі території». Експерти стверджують, що під СІЗО знаходяться катакомби, і це руйнує об`єкт. Ізолятор винесуть за місто, на місце дислокації колишньої військової частини. Це займе 3 роки.