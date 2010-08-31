В українській медицині хочуть залишити лише один вид ліцензії

Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва має намір залишити у сфері медицини один вид ліцензії – «медична практика».

Про це йдеться в повідомленні прес-служби комітету, переданому агентству УНІАН.

«Ліцензування 165 видів робіт у сфері медицини буде відмінено. Єдиним видом діяльності, який підлягатиме ліцензуванню, стане «медична практика», - наголошується в повідомленні. Такого розуміння дійшли представники Держкомпідприємництва, Міністерства охорони здоров`я, приватних клінік і пацієнтських організацій під час робочої зустрічі.

У комітеті відзначили, що на сьогодні МОЗ видає ліцензії на спеціальність. «…Ліцензуватися повинна лише медична практика юридичної або фізичної особи лікаря-підприємця, а не спеціальність. Хочу одразу наголосити, що ліцензійні вимоги і порядок контролю за установами охорони здоров`я буде посилено», – заявив голова Держкомпідприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ.

Крім того, пропонується ввести кримінальну відповідальність за порушення ліцензійних умов у сфері медицини.

Згідно з новими ліцензійними вимогами, лікар-фізособа-підприємець матиме право наймати на роботу не більше двох працівників за умови офіційного працевлаштування й оформлення на роботу із зарплатою не менше від середньої в галузі. У разі найму більш як 2 осіб, підприємець зобов`язаний створити установу охорони здоров`я, тобто стати юрособою.