Скасовано рейси ”АероСвіту”

Авіакомпанія «АероСвіт» сьогодні скасувала кілька рейсів через відмову заправника ЗАТ СП "КРЕБО" надавати пальне.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар авіакомпанії «АероСвіт» Сергій КУЦИЙ

За його словами, після того, як 12 лютого за участі Міністерства палива та енергетики і Міністерства транспорту і зв’язку України були досягнуті домовленості щодо формули ціни на авіа пальне, з ЗАТ СП "КРЕБО" уклали договір на заправку літаків, що був дійсний до кінця травня ц.р.

Водночас, С.КУЦИЙ поінформував, що 30 березня ЗАТ СП "КРЕБО" повідомило, що в односторонньому порядку зупиняє постачання пального з 1 квітня. Він також повідомив, що з 30 березня компанія вела переговори в Мінтрансзв’язку щодо проблемної ситуації, й голова Державіаадміністрації Анатолій КОЛЕСНИК проводив розмови у Мінпаливенерго та Кабміні і “запевнив, що всі досягнуті домовленості в силі”.

Однак сьогодні, коли компанія «АероСвіт» в 00.30 хотіла здійснити першу заправку, їй відмовили, повідомив С.КУЦИЙ,

За його інформацією, як наслідок, половина рейсів затримується, зокрема, не вдалося здійснити рейси Київ-Дніпропетровськ, Київ-Одеса, Київ-Салоніки. Рейс на Чернівці було поєднано з рейсом до Івано-Франківська. Також “під запитанням сьогоднішній рейс до Стамбула, шукаємо можливість здійснити рейс до Торонто”.

С.КУЦИЙ зазначив, що кілька міжнародних рейсів було здійснено з дозаправкою в інших аеропортах, зокрема, рейс на Нью-Йорк дозаправлявся у Стокгольмі.

На запитання, чи будуть проблеми з рейсами завтра, 2 квітня, С.КУЦИЙ повідомив, що годину тому А.КОЛЕСНИК “поінформував нас, що отримано дозвіл на 250 тон пального з Держрезерву, що допомогло б нам виконати рейси сьогодні і в першій половині дня завтра”.

За словами прес-секретаря компанії, аеропорт “Бориспіль” підтвердив готовність виділити це пальне з Держрезерву, однак виникає проблема із заправником. С.КУЦИЙ сказав, що до ЗАТ СП "КРЕБО" вони поки не зверталися, але інший заправник аеропорту ТОВ "ЛУК-Авіа Ойл" відмовив у заправці, посилаючись на те, що у нього немає практики здійснювати заправки з Держрезерву.

За словами С.КУЦОГО, керівництво авіакомпанії «АероСвіт» розраховує, що у понеділок, 2 квітня, о 8.30 відбудеться нарада з цієї проблеми у віце-прем’єр-міністра Андрія КЛЮЄВА. С.КУЦИЙ висловив сподівання, що уряд втрутиться у вирішення ситуації.

Довідка УНІАН: Наприкінці листопада 2006 р. дві компанії - ЗАТ СП "КРЕБО" і ТОВ "ЛУК-Авіа Ойл", які є монополістами із заправки літаків в аеропорту «Бориспіль», повідомили авіакомпанії "АероСвіт" і "Міжнародні Авіалінії України" про підвищення з кінця листопада - початку грудня цін на авіапальне на 20-25%. Авіакомпанії визнали це таким, що "суперечить тенденції зниження вартості нафти і нафтопродуктів на світовому ринку".

30 січня 2007 р. провідні авіаперевізники, що базуються в аеропорту «Бориспіль», зокрема, "АероСвіт" і "МАУ", заявили про можливе припинення польотів на всіх напрямках у лютому через підвищення цін на пальне, а також вимоги компаній-заправників із 1 лютого включити у вартість пального ще й 20% ПДВ. Таким чином, за їхніми даними, ціни зростуть на 40%, порівняно з цінами до листопада.

Кабінет Міністрів України 31 січня на своєму засіданні доручив Міністерству палива та енергетики й Антимонопольному комітету вжити заходів для забезпечення пальним авіакомпаній.

До врегулювання конфлікту, компанії тимчасово домовилися про ціни на авіапальне на рівні 2006 року.

6 лютого Мінпаливенерго і Мінтрансзв’язку за участю авіакомпаній і заправників створили робочу групу з тим, щоб до 9 лютого виробити прийнятну формулу ціни на авіапальне.

12 лютого авіакомпанії й компанії-заправники домовилися залишити на 2007 р. формулу ціноутворення на авіапальне, що діяла в 2006 році. На нараді були присутні представники авіакомпаній «АероСвіт», «МАУ», «UM-Air», компанії-заправники, постачальники пального, міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО і міністр транспорту та зв`язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ.