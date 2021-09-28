Відомо, що жінка - спортсменка-аматорка.

40-річна українка, мама чотирьох синів Зоряна Богдан спричинила фурор на конкурсі краси "Mrs. Europe".

Жінка отримала перемогу в номінаціях "Mrs.Sport" та "Mrs.Mother of Europe", повідомляється на сторінці Woman Eastern Europe у Faceebok.

Читайте також"Міс Україна-2018" Вероніка Дідусенко: Великі конкурси краси дискримінують жінок. І це потрібно змінитиКонкурс проходив у Талліні, Естонія. За перемогу боролися 14 красунь з 11 країн.

"Зоряно, спасибі вам велике за щирість, доброту, природжену скромність, гострий розум та, безперечно, красу, – за всі ті риси, якими ви підкорили наші серця і – всієї Європи!" – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє "Львівський портал", за освітою Зоряна Богдан – фінансист, у сфері працює майже 20 років. Вона - мама чотирьох синів. Також жінка - засновниця спортклубу "Мальви". Цього року його учасникам вдалось вперше організувати справжній забіг – Malvy Flower Power Virtual Run.

Як повідомляв УНІАН, у травні у Будинку офіційних прийомів урядів відбулася церемонія нагородження переможниць Національної премії "Найкраща українка у професії".

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Автор: Ольга Робейко