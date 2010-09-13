Директор цукрового заводу отримав дві справи за ухиляння від податків

У Вінницькій області щодо директора одного з цукрових заводів порушено дві кримінальні справи за ухилення від сплати майже 3 млн. грн. податків.

Про це кореспондента УНІАН повідомила прес-офіцер управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Вінницькій області Ольга ШИШКОВСЬКА.

За її словами, в результаті оперативного відпрацювання встановлено, що протягом мінімум одного року, маючи достатньо коштів на рахунках і в касі підприємства, директор умисно не перераховував до бюджету податок з доходів фізичних осіб, загальна сума становила майже 1,3 млн. грн. Ще понад 1,5 млн. грн. завод заборгував Пенсійному фонду, ігноруючи обов`язковість сплати внесків на пенсійне страхування. Весь цей час завод працював.

За словами начальника слідчого відділу податкової міліції Романа КУБАЯ, щодо директора заводу порушено дві кримінальні справи - за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і за фактом навмисного ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування.

Одну з них вже передано до суду з обвинувальним висновком.