Цивільні прокурори не мають досвіду прокурорів військових

Прокурор військової прокуратури Центрального регіону України Микола ГОЛОМША виступає проти скасування інституту військових прокуратур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора на брифінгу в Києві.

За словами М.ГОЛОМШІ, у кожній країні світу, яка має збройні сили, існують військові прокуратури. З європейських країн лише у Франції немає такого інституту, оскільки раніше він був ліквідований, але зараз знову постало питання про його відновлення.

На переконання М.ГОЛОМШІ, цивільні прокурори не мають того досвіду, який мають військові прокурори, більшість з яких є офіцерами Збройних сил, керували військовими підрозділами та відповідно знають специфіку військ.