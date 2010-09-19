У Києві Богдан, у Донецьку пальма, в Одесі дюк... А в Дніпропетровську?

Дніпропетровськ провів перший конкурс на символ міста.

Про це УНІАН повідомили у Дніпропетровському міськвиконкомі.

Символ Дніпропетровська шляхом голосування на сайті міської ради обирали жителі міста.

67% голосів було віддано за Храм Святого Миколая на Монастирському острові, який став переможцем серед інших 300 проектів символу міста.

Призерами конкурсу стали 16 учасників, яким вручені призи - сертифікати на вивчення мов у міжнародних мовних школах, а також ноутбук, цифрова камера, цифровий фотоапарат, мобільний телефон і 4 путівки до Криму.

*** Монастирський острів розташований неподалік від центру Дніпропетровська, за 50 м від правого берега Дніпра. За легендою, свою назву він отримав від візантійського монастиря, який був тут заснований у IХ ст. Храм Святого Миколая побудований на Монастирському острові у 1999 році.