У Києві Богдан, у Донецьку пальма, в Одесі дюк... А в Дніпропетровську?
17:11, 19 вересня 2010Суспільство
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Відбувся конкурс на символ міста
Дніпропетровськ провів перший конкурс на символ міста.
Про це УНІАН повідомили у Дніпропетровському міськвиконкомі.
Символ Дніпропетровська шляхом голосування на сайті міської ради обирали жителі міста.
Призерами конкурсу стали 16 учасників, яким вручені призи - сертифікати на вивчення мов у міжнародних мовних школах, а також ноутбук, цифрова камера, цифровий фотоапарат, мобільний телефон і 4 путівки до Криму.
*** Монастирський острів розташований неподалік від центру Дніпропетровська, за 50 м від правого берега Дніпра. За легендою, свою назву він отримав від візантійського монастиря, який був тут заснований у IХ ст. Храм Святого Миколая побудований на Монастирському острові у 1999 році.
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