Президент виступить з Великоднім зверненням
22:32, 07 квітня 2007Суспільство
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О 23.15 на Першому каналі
Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступить сьогодні, 7 квітня, о 23.15 з Великоднім зверненням до Українського народу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Пряму трансляцію події вестиме Перший національний.
Перед цим В.ЮЩЕНКО у Національному заповіднику «Софія Київська» зустріне українську делегацію, що привезла Благодатний вогонь з Єрусалиму, і передасть святиню представникам церков.
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