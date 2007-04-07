Президент виступить з Великоднім зверненням

22:32, 07 квітня 2007
Суспільство
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О 23.15 на Першому каналі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступить сьогодні, 7 квітня, о 23.15 з Великоднім зверненням до Українського народу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Пряму трансляцію події вестиме Перший національний.

Перед цим В.ЮЩЕНКО у Національному заповіднику «Софія Київська» зустріне українську делегацію, що привезла Благодатний вогонь з Єрусалиму, і передасть святиню представникам церков.

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