Президент виступить з Великоднім зверненням

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступить сьогодні, 7 квітня, о 23.15 з Великоднім зверненням до Українського народу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Пряму трансляцію події вестиме Перший національний.

Перед цим В.ЮЩЕНКО у Національному заповіднику «Софія Київська» зустріне українську делегацію, що привезла Благодатний вогонь з Єрусалиму, і передасть святиню представникам церков.