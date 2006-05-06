З Ліберії на Батьківщину повернулися українські миротворці

Сьогодні, 6 травня, о 7.24 до аеропорту „Львів” прибув літак ТУ-154, на борту якого на Батьківщину повернулися 100 українських миротворців зі складу 56-го окремого вертолітного загону Збройних Сил України, які успішно виконали завдання місії ООН у Ліберії.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони України, це був третій, завершальний рейс по доставці у Україну 301 військовослужбовця 56-го окремого вертолітного загону Збройних Сил України четвертої ротації, які виконали миротворчу місію у цій африканській країні.

Під час урочистої зустрічі в аеропорту начальник штабу – перший заступник командувача військ Західного оперативного командування генерал-лейтенант Віктор ТЮТЮННИКОВ подякував військовослужбовцям за бездоганну службу, за те, що вони не заплямували честь українських миротворців. Особливо високо він оцінив роль командира 56-го ОВЗ полковника Олександра ТКАЧЕНКА у тому, що всі миротворці повернулися на Батьківщину живими та здоровими.