Ющенко: акції протесту перетворилися на бізнес, товаром якого стали люди

Питання про введення надзвичайного стану в Україні на сьогоднішній день не обговорюється.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після наради Президента України Віктора ЮЩЕНКА з керівниками силових структур повідомив заступник глави Секретаріату Президента Валерій ГЕЛЕТЕЙ.

При цьому він зазначив, що питання про введення надзвичайного стану не обговорювалося ні на одній із зустрічей Президента з силовиками.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, яких заходів безпеки буде вжито в Києві завтра, враховуючи можливий великий наплив людей до столиці, а також можливість провокацій, В.ГЕЛЕТЕЙ сказав, що, за сьогоднішньою інформацією представників силових структур, немає підстав припускати, що завтра в Києві буде велике скупчення людей.

“Сьогодні була зовсім інша інформація”, - зазначив він. Разом з тим, за словами В.ГЕЛЕТЕЯ, міністр внутрішніх справ України повідомив на сьогоднішній нараді про те, що в Києві досить сил, щоб забезпечити охорону порядку в столиці.

За словами В.ГЕЛЕТЕЯ, Президент призвав політичні сили не використовувати людей як живий щит” для прикриття своїх політичних інтриг”. “Акції протесту перетворилися на бізнес, головним товаром якого стали люди”, - заявив В.ЮЩЕНКО.

На переконання Президента, головна роль силовиків на сьогоднішній день - миротворча. “Необхідно зробити все, щоб не допустити розгортання неконтрольованої вуличної стихії, результатом якої може бути силовий сценарій. Ви знаходитеся поза політикою і ваш обов`язок – гарантувати безпеку всім громадянам України”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО, звертаючись до керівництва силових структур. При цьому він зазначив, що кожен нестиме персональну відповідальність за віддані накази.