Гриценко сказав депутатам, що їхні значки може узяти хто завгодно

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО просить народних депутатів узгоджувати свої дії з перевіркою військових частин з керівництвом Міноборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після наради керівників силових структур з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ.

Міністр попросив утриматися від “силового тиску на командирів і від неузгодженого відвідання військових частин”, оскільки чергові не можуть знати всіх 450 депутатів в обличчя.

“Значки може узяти хто завгодно”, - підкреслив міністр і через пресу попросив депутатів узгоджувати свої дії щодо допуску в військові частини з керівництвом міністерства, “щоб не було конфліктів”.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що депутати зможуть взнати все, що їх цікавить, не зможуть лише проконтролювати секретні ділянки, на які немає допуску у членів Кабінету Міністрів і заступників міністра оборони.

Міністр зазначив, що Збройні сили працюють в штатному режимі, і в жодній частині або підрозділі не введено підвищений рівень бойової готовності.

Як повідомляв УНІАН, ряд народних депутатів звернулися до А.ГРИЦЕНКА з проханням дозволити відвідання деяких військових частин ЗСУ, звідки теоретично можуть надходити сигнали про дії, що суперечать чинному законодавству і наказам вищого керівництва оборонного відомства.