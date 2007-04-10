В УНІАН презентують міжнародний проект ”Духовне Відродження” (трансляція на 5 каналі)

11 квітня 13-30 - В УНІАН з трансляцією в прямому ефірі на 5 каналі відбудеться прес-конференція, присвячена презентації 1-ї частини Міжнародного Проекту «Духовне Відродження Людини і Суспільства». Система академіка Міаніє має в своєму розпорядженні принципово нові теорії і програми, техніку і методики розвитку людини, які будуть презентовані на прес-конференції. Система удостоєна ряду нагород, зокрема міжнародних. Проект представлять: президент-засновник, науковий керівник Центру і Системи «Розвиток Людини, академік РАЕН і МДА, доктор філософських наук, професор М.Міаніє, координатори Проекту: напрямок «Наука» – керівник Інституту «Розвиток Людини і Суспільства», кандидат технічних наук С.Моторіна, напрямок «Освіта» - керівник структури «Вчителя», ведучий Центру «Розвиток Людини», В.Василенко (вул. Хрещатик.4, конференц-зал). Телефони: (057) 717-98-60, 8-067-902-85-65. info@mianie-system.org. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.