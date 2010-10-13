У виправних закладах виготовлено товарної продукції на 55 млн. грн.

На підприємства виправних закладів Харківської області за 9 місяців поточного року виготовлено товарної продукції на 55,2 млн. грн. - 152,5% рівня минулого року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив помічник начальника управління Державного департаменту України з питань виконання покарань Юрій ЧУМАК.

За його словами, у цілому за 9 місяців 2010 року порівняно з відповідним періодом минулого року чисельність ув’язнених, котрі працюють на оплачуваних роботах, збільшилася на 54% (на 1200 осіб) і на сьогодні складає 3289 осіб (54,5% працездатних осіб).

Ю.ЧУМАК зазначив, що для потреб Харківщини на підприємства виправних закладів регіону за різними замовленнями виготовлено товарної продукції на 9,7 млн. грн., у тому числі для КП «Жилкомсервіс» виготовлено металевих виробів на суму понад 4 млн. грн.

Заступник начальник департаменту з питань виконання покарань Андрій ЛАПИНСЬКИЙ підкреслив, що нове керівництво обласного управління МВС «значно активізувало роботу щодо забезпечення підприємств колоній новими замовленнями».

Довідка УНІАН. На території Харківської області функціонують територіальне управління, 11 кримінально-виконавчих установ, Харківський слідчий ізолятор та Курязька виховна колонія, де станом на 10 жовтня утримувалося 11,8 тисячі засуджених та ув’язнених.