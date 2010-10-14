Експерт: в Україні довести лікарську помилку практично неможливо

Запровадження обов`язкового страхування відповідальності медпрацівників від лікарської помилки, яке ініціює Держкомпідприємництва, може виявитися профанацією, пише тижневик «Коментарі:».

Як відзначає видання, каменем спотикання може стати недосконалість правової бази та судової системи в України. «Основна складність полягає у визначенні факту настання страхового випадку. Тобто суд або який-небудь інший уповноважений орган повинен винести рішення про те, що була допущена лікарська помилка, в результаті якої настала відповідальність лікаря за шкоду, заподіяну пацієнтові. Однак такого механізму в Україні не існує. Довести, що лікар призначив неправильне лікування, досить складно. Найчастіше це суб`єктивний момент», -- говорить директор зі страхування СК «НАСТА» Сергій ПАРФЕНЮК.

Ще одна можлива небезпека -- встановлення низьких, «символічних» лімітів відповідальності, як це було зроблено в інших областях сфери послуг.

Як пише тижневик, добровільного страхування профвідповідальності лікарів в Україні практично немає. Такі поліси, в основному, купують стоматологи, пластичні хірурги й деякі великі приватні клініки. Більшість же медичних фірм, якщо їх співробітники здійснюють помилку, вважають за краще розбиратися з клієнтами без розголосу, не доводячи справи до суду, резюмують «Коментарі:».