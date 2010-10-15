Білий дім тимчасово стане рожевим

Резиденція президента США у Вашингтоні в ніч на 15 жовтня підсвічуватиметься рожевим світлом на честь Місячника інформування про рак грудей, повідомляє Лента.ру з посиланням на мікроблог адміністрації президента Барака Обами на сервісі Twitter.

Як нагадує Associated Press, в жовтні 2009 року, також під час місячника, Обама і його дружина Мішель повісили на Білий дім гігантську рожеву стрічку, символ боротьби з раком грудей.

За даними американських медиків, щороку в країні від раку грудей помирає близько 40 тисяч чоловік, додає агентство.