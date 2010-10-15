Хорошковський летить до США

Повідомляє прес-центр СБУ

15 жовтня відбудеться робочий візит голови Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО до США. Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у Вашингтоні голова СБУ зустрінеться з керівниками партнерських спецслужб, зокрема, Федерального бюро розслідувань (Federal Bureau of Investigation, FBI), Центрального розвідувального управління (Central Intelligence Agency, CIA), Таємної служби США (United States Secret Service, USSS). В.ХОРОШКОВСЬКИЙ проведе також низку переговорів у Державному департаменті США.

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