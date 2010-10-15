Завтра перекриють центр Києва

Завтра, 16 жовтня, у центрі Києва за підтримки Київської міської державної адміністрації та під патронатом Міністерства України в справах сім’ї, молоді та спорту і Національного олімпійського комітету відбудеться перший «Київський марафон – 2010».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, участь у марафоні зможуть взяти всі бажаючі віком від 18 років. Організатори очікують, що збереться понад 10 тисяч учасників. Мета марафону – сприяти розвитку активної, спортивної та здорової нації.

У рамках «Київського марафону – 2010» відбудуться такі забіги: «Класичний марафон» (42 км 195 м), «Вуличний забіг» (10 км) та «Володимирська гірка» (1609 м). Кожен із забігів відрізняється не лише дистанцією, але й маршрутом, з яким можна ознайомитися на сайті: www.kyivmarathon.org.

Усі забіги розпочнуться о 10.00 за київським часом з «нульової точки» марафону, котра зафіксована біля Головпоштамту на вул. Хрещатик.

Фіналом марафону стане нагородження переможців, яке відбудеться о 17.00 та збере організаторів, зірок шоу-бізнесу та переможців марафону.

Кошти, зібрані під час марафону будуть спрямовані на закупівлю спортивного інвентаря для дитячого будинку при Свято-Вознесенському Банченському чоловічому монастирі. Також буде надана матеріальна допомога ВІЛ-інфікованим дітям, від яких відмовилися батьки. Цих дітей з усієї України взяв під опіку настоятель монастиря Михайло ЖАР.

У зв’язку з проведенням марафону 16 жовтня буде перекрито рух транспорту з 08.00 до 16.00 за маршрутом: вул. Хрещатик – Європейська пл. – вул. Трьохсвятительська – Михайлівська пл. – вул. Михайлівська – вправо вул. Хрещатик – Бессарабська пл. – вул. Червоноармійська – пл. Толстого – вул. Червоноармійська – пл. Дзержинського – в обох напрямках руху.