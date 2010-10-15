У Борисполі горів ринок
09:53, 15 жовтня 2010Суспільство
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Пошкоджено 138 торгівельних павільйонів
У місті Бориспіль Київської області на території ринку „Зоряний” у павільйонах роздрібної торгівлі виникла пожежа, внаслідок якої вогнем пошкоджено 138 торгівельних павільйонів з товарами на загальній площі 3300 м2.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, підрозділами МНС не допущено розповсюдження вогню на 32 торгівельні павільйони та сусідні будівлі. Підрозділами Державної пожежної охорони МНС у складі 12 відділень пожежу ліквідовано.
Жертв та постраждалих немає.
Причина пожежі та розмір матеріальних збитків – встановлюються
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