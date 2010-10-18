Польща може вже завтра затвердити нову газову угоду з Росією

Польський уряд може затвердити нову редакцію газової угоди зі своїм головним постачальником Росією на засіданні 19 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив віце-прем`єр-міністр Польщі Вальдемар ПАВЛЯК.

„Договір було парафовано. Завтра представлятимемо його на засіданні уряду для затвердження”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба Міністерства економіки Польщі повідомила про узгодження тексту договору про постачання газу на переговорах у неділю, 17 жовтня.

Попередній, затверджений ще в лютому 2010 року, договір між Польщею і РФ не було підписано через зауваження Єврокомісії.

Польща намагається домовитися про додаткові поставки газу з Росії з початку 2009 року, коли швейцарський трейдер „РосУкрЕнерго” припинив виконувати свій контракт, за яким країна щорічно одержувала 2,3-2,5 млрд. кубометрів газу.