ЦВК зареєструвала 111 офіційних спостерігачів

Центральна виборча комісія зареєструвала 111 офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних та українських громадських організацій, в тому числі 65 міжнародних спостерігачів.

Як передає кореспондент УНІАН, такі рішення ухвалені вчора на засіданні ЦВК.

Зокрема, статус офіційних спостерігачів за місцевими виборами отримали 4 представники Польщі, один - Великобританії, один – Казахстану.

ЦВК також зареєструвала 10 спостерігачів від Міжпарламентської Асамблеї держав СНД, 23 - від Міжнародної асоціації зі спостереження за виборами "Вибори і демократія", 16 - від міжнародної громадської організації "Український конгресовий комітет Америки", трьох - від міжнародної громадської організації "Європейський комітет прав людини", 7 - від комітету "За відкриту демократію".

Крім того, ЦВК зареєструвала 46 спостерігачів від всеукраїнської громадської організації "Громадянська мережа "ОПОРА".