Суд визнав право Києва на 80% акцій Київміськбуду, але продаж не відмінив

Господарський суд Києва визнав право власності на 80% акцій АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» за територіальною громадою Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суду озвучила сьогодні суддя Юлія СМИРНОВА.

«Позов задовольнити частково: визнати право власності на 80% статутного капіталу АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» за територіальною громадою Києва», – сказала суддя.

Суд також ухвалив рішення припинити провадження стосовно ТОВ «Адрем» і ТОВ «Термінал-Реєстр», і при цьому відмовився визнати недійсним договір купівлі-продажу 80% акцій «Київміськбуду» між Головним управлінням комунальної власності Київської міської державної адміністрації і фінансовою компанією «Новий регіон».

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня Київський апеляційний господарський суд скасував рішення Київради, яким у 2007 році була дозволена приватизація АТ ХК «Київміськбуд».

За словами першого заступника голови КМДА Олександра ПОПОВА, таким чином, пакет акцій територіальної громади Києва у статутному фонді АТ ХК «Київміськбуд» вилучений з програми приватизації і повернений до переліку об`єктів, які не підлягають приватизації.

О.ПОПОВ наголосив, що рішення суду підтвердило незаконність будь-яких спроб передати стратегічно важливий об`єкт – «Київміськбуд» – у власність приватної особи.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. До складу холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

80% акцій компанії належали київській територіальній громаді і знаходилися в управлінні місцевої влади.

2 вересня 2010 року голова Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку України Дмитро ТЕВЕЛЄВ заявив, що муніципальний пакет акцій АТ «ХК «Київміськбуд» у розмірі 80% був проданий на аукціоні на Українській універсальній торговій біржі фінансовій компанії «Новий регіон» за 114 млн. 75 тис. грн.

Перший заступник голови КМДА О.ПОПОВ тоді заявив про намір київської влади відстояти інтереси міста і повернути 80% акцій АТ «ХК «Київміськбуд» у власність міської громади.

5 жовтня столична влада після ініційованих нею зборів акціонерів АТ ХК «Київміськбуд» оголосила, що Київ відновив управління 80% акцій компанії.

Як повідомив О.ПОПОВ, операція з продажу 80% акцій «Київміськбуду» не була завершена, і акції залишаються у власності киян.

Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку ліквідувала ряд ліцензій покупця акцій “Київміськбуду”.