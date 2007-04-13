Бойко запевнив ”Газпром”, що все буде океєчки

Сьогодні в центральному офісі ВАТ «Газпром» відбулася робоча зустріч міністра палива і енергетики України Юрія БОЙКА і голови Правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства палива і енергетики України, сторони обговорили питання, пов`язані з поточними поставками і балансом газу, а також висловили задоволення підсумками поставок газу до України і транзиту російського газу європейським споживачам у першому кварталі ц.р.

Російська сторона підтвердила намір виконати взяті на себе зобов`язання з поставок і транзиту природного газу через Україну в 2007 році, наголосивши важливість стабільності і прогнозованості політики України в такій сфері, як поставки і транзит газу.

Як відзначив О.МІЛЛЕР, «у «Газпромі» із тривогою спостерігають за розвитком ситуації в Україні, враховуючи виключно важливу роль країни в транзиті російського газу європейським споживачам».

Ю.БОЙКО, зі свого боку, запевнив, що «уряд України контролює ситуацію в економічній сфері і забезпечить надійність і стабільність транзитних поставок російського газу до Європи».

Довідка УНІАН. Компанія RosUkrEnergo з 1 січня 2006 року є основним постачальником російського і середньоазіатського газу до України.

«Газпром», якому належить 50% акцій RosUkrEnergo, продає трейдеру газ, який закуповується в Середній Азії і видобувається в Росії. RosUkrEnergo більшу частину цього газу поставляє до України, а решту експортує до Європи.

Україна з 2007 року закуповує газ по 130 дол. за тисячу кубометрів, в 2006 році газ поставлявся по 95 дол. за тисячу кубометрів.